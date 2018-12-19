Москва, 19 декабря, 2018, 09:45 — ИА Регнум. С 10 по 16 декабря в целом в России отмечена низкая заболеваемость гриппом и ОРВИ, сообщает Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор).

(сс) jarmoluk Грипп

«На 50-й неделе (10.12−16.12) в целом на территории Российской Федерации отмечается низкая заболеваемость гриппом и ОРВИ», — говорится в сообщении.

Отмечается, что среди лиц старше 15 лет недельные пороги заболеваемости были превышены в четырех регионах РФ, однако о каких именно субъектах идет речь, не сообщается. Что касается вакцинации населения, то, по состоянию на 14 декабря, привито более 70 млн человек.

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