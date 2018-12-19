Катовице, Польша, 19 декабря, 2018, 09:48 — ИА Регнум. 18 декабря на 90-м году жизни скончался польский режиссер и политик Казимеж Куц. Первым о его смерти сообщил катовицкий канал TVP3.

Kancelaria Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Казимеж Куц

Творческий путь Куца был связан с его родной Силезией. В 1955 году он стал помощником кинорежиссера Анджея Вайды, а с 1959 года начал выпускать самостоятельные киноработы. Казимеж Куц является режиссером картин «Жемчужина в короне», «Соль черной земли» и других.

В 1997 году беспартийный режиссер театра и кино был впервые избран сенатором польского парламента. С 2007 по 2011 годы был членом польского Сейма.

В возрасте 85 лет Куц дал интервью о старении, в котором назвал этот процесс «ужасным, отвратительным, неэстетичным». Он сравнил ощущения старика с ощущениями свиньи, которую везут на скотобойню.