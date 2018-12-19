Москва, 19 декабря, 2018, 09:43 — ИА Регнум. Эксперты Роскачества проверили 20 торговых марок детских конструкторов, которые представлены на полках российских магазинов. Результаты исследования опубликованы на сайте ведомства.

Jzee Конструктор Lego

Отмечается, что конструкторы были протестированы по 31 параметру качества и безопасности. В результате был составлен рейтинг наиболее безопасных марок указанного типа игрушек для разных возрастных категорий.

Проверке подверглись конструкторы, изготовленные в России, Китае, Италии, Дании и Германии, ценой от 199 до 4940 рублей. Специалисты Роскачества учитывали при оценке внешний вид продукции, наличие внутренней упаковки, явные дефекты изготовления, интенсивность запаха, токсичность, совместимость деталей и лёгкость их последующего разделения.

Отмечается, что все торговые марки прошли требования безопасности. Лучшими для детей от шести лет стали конструкторы Hasbro, Lego, «Мир чудес», Clementoni, Sluban, Mattel Mega Blocks и Brick. В возрастной категории до шести лет первое место по качеству разделили конструкторы «Город мастеров» и Banbao.

Отдельно эксперты сообщили, что все девять конструкторов из Китая, принявшие участие в исследовании, показали полное соответствие параметрам безопасности: их, как и остальные марки, проверяли в том числе на содержание токсичных веществ и тяжелых металлов.

В то же время три китайские марки все же нарушили требования российского законодательства в части маркировки изделий: у марок Bela, DIY и Lepin отсутствовала дата изготовления на упаковке. На упаковке конструктора Lepin также не был указан производитель.

Также сообщается, что продукция «Фикси» (Bauer) и «Пластмастер» не содержала инструкции по сборке. Кроме того, собранные из деталей «Пластмастера» игрушки чрезвычайно легко рассыпались.