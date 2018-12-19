Баку, 19 декабря, 2018, 09:31 — ИА Регнум. Начальник Государственной пограничной службы Азербайджана, генерал-полковник Эльчин Гулиев во время пресс-конференции, подводящей итоги 2018 года, заявил, что, учитывая потенциал службы, президент Азербайджана Ильхам Алиев поручил ей взять под охрану боевые опорные пункты на участке Казах-Акстафа армяно-азербайджанской границы, сообщает «АзерТАдж». В заявлении не указывается, в какие сроки это будет сделано.

civilnet.am Армяно-азербайджанская граница

По словам заместителя министра обороны Армении Габриэла Балаяна, тот факт, что Азербайджан на некоторых участках границы с Арменией, включающих Тавушскую область, заменит армейские силы силами Государственной пограничной службы, никоим образом не может ослабить бдительность армянской стороны.

«Это ни в коей мере не повлияет на нашу обороноспособность. Наша служба продолжается. Армянские силы контролируют ситуацию на линии соприкосновения. Это никак не может повлиять на нашу бдительность и организацию службы», — сказал замминистра.

По его словам, у Министерства обороны есть информация, которая в настоящее время огласке не подлежит.

«Та информация, которой мы на данный момент располагаем, пока не подлежит оглашению», — сказал он.

В Тавуше самая длинная общая граница Армении с Азербайджаном, и армянские аналитики скептически относятся к официальной информации об использовании тамошних войск в качестве резерва, не исключая, что 707-я мотострелковая бригада, находящаяся в подчинении 3-го армейского корпуса ВС Азербайджана, в настоящее время охраняющего Казахский участок, и артиллерийские силы той же бригады могут быть переброшены в Нагорный Карабах.

Пресс-секретарь президента Нагорного Карабаха Давид Бабаян в эфире «Радио Азатутюн» сказал, что на границах Нагорного Карабаха пока каких-либо передвижений они не заметили, в то же время подчеркнув, что, несмотря на относительное спокойствие, они не верят заявлениям Азербайджана.

«Азербайджан — это та страна, от которой нам следует ожидать чего угодно в самый неподходящий момент. Пока ничего такого нет, но мы всегда должны быть бдительными», — отметил Бабаян.

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