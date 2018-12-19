Магадан, 19 декабря, 2018, 09:35 — ИА Регнум. В больницах и других медицинских учреждениях Магаданской области пройдут сокращения работников. Причиной региональные власти называют миллиардное недофинансирование отрасли. Пока планируют сокращать только управленческий аппарат. Но денег нет и не предвидится. В стационарах существенно сократят количество госпитализаций, — пишут местные СМИ.

Больничный коридор

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По словам директора территориального магаданского ФОМС Александра Верного, от того, что из федерального ФОМС здравоохранению Колымы добавили миллиард рублей, общее финансирование изменилось незначительно — правительство региона не запланировало межбюджетные трансферты из областной казны. И в целом сложился дефицит здравоохранения в регионе — в 1,9 млрд рублей.

«Мы сейчас рассматриваем оптимизацию структуры бюджетных медучреждений в регионе, у нас работают балансовые комиссии. Ожидается снижение до федеральных нормативов объемов медицинской помощи в условиях круглосуточного и дневного стационаров, что повлечет высвобождение излишней штатной численности медицинского персонала. Но мы не планируем сокращения физических лиц», — привело слова замминистра здравоохранения Колымы Оксаны ХулапИА Весьма. Today

В региональном минздраве пока обещают сокращать лишь управленческий аппарат.

В условиях жесточайшего дефицита средств планируется снимать с баланса излишние площади, а в некоторых случаях и целые здания, урезать коммунальные расходы, снизить сумму налога на имущество, высвободить часть штатной численности, занятой охраной зданий, обслуживанием — это электрики, сантехники, рабочие по текущему ремонту помещений, подсобные рабочие.

Для того чтобы принять программу госгарантий, по словам замминистра, правительство региона вынуждено пойти на уменьшение количества госпитализаций в стационаре:

«Отбор пациентов в круглосуточный стационар теперь будет более жесткий, чтобы не было пустых непрофильных госпитализаций», — подчеркнула замминистра.

В настоящее время министр здравоохранения Сергей Чеканов лично посещает медучреждения в районах области, чтобы пресечь распространение ненужных слухов.

Замминистра здравоохранения привела в пример Сусуманскую районную больницу, где у главврача четыре заместителя — и почти 80 человек работают в обслуживающих службах — в бухгалтерии, отделе закупок и так далее.

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Колымские парламентарии уже выразили озабоченность в связи со сложившейся в системе здравоохранения ситуацией.

Так, зампред Магаданской думы Андрей Зыков подчеркнул, что по федеральным нормативам, на которые сослалась заместитель министра здравоохранения, в районных больницах не должно быть неврологов, окулистов, стоматологов и очень многих других узких специалистов.

К тому же совсем скоро огромное количество колымчан — тех самых сокращенных электриков, сантехников, подсобных рабочих — окажутся безработными. И с этим тоже нужно будет что-то делать.

Как сообщало ИА REGNUM, одержавший более чем убедительную победу во время сентябрьских выборов колымский губернатор Сергей Носов по прошествии 100 дней все чаще подвергается критике колымчан. Носову задают вопрос: а где результат?

«Стало только хуже», — говорят жители региона.

Люди жалуются, что студентам стали задерживать стипендии, что реже стали вывозить мусор, что зарплаты врачей и учителей не выросли, как было обещано. В поселка Ола закрыли «пожарку», а пожарных лишили «материалки».

Сергей Носов был назначен врио губернатора Колымы в мае 2018 года, а в сентябре победил на губернаторских выборах.