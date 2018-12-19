Берлин, 19 декабря, 2018, 09:29 — ИА Регнум. С 2017 года в Германии предотвращены шесть исламистских терактов. По мнению главы Федерального управления криминальной полиции (нем. сокр. BKA), существует опасность новых атак, пишет берлинская газета Der Tagesspiegel.

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Глава BKA Хольгер Мюнх в качестве успешных примеров предотвращения терактов называет дело о рициновой бомбе в Кёльне и задержание террориста в Шверине, планировавшего взрыв. Однако угроза террористической атаки существует и сегодня.

«Потенциальными преступниками могут стать те лица, которые радикализируются здесь, в Германии, самостоятельно или на салафитской сцене. Также, как и те, кто возвращаются из Сирии и Ирака», — сказал Мюнх газете.

По словам Мюнха, через несколько лет будут освобождены многие заключенные сейчас исламисты — это дополнительная опасность. Угроза радикализации есть и среди беженцев, чья психика травмирована войной.

В настоящее время BKA имеет на прицеле 760 потенциальных террористов. Около 440 из них проживают в Германии, более 130 из них содержатся под стражей. BKA ведет около 170 дел из более чем 1000, расследуемых на территории страны.

По словам Хольгера Мюнха, власти сделали выводы из террористической атаки, совершенной в декабре 2016 года в Берлине, и будут уделять больше внимания потенциальным преступникам.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате теракта на рождественской ярмарке на Брайтшайдплатц 19 декабря 2016 года погибли 12 человек, более 50 получили ранения.

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