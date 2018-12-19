Москва, 19 декабря, 2018, 09:22 — ИА Регнум. 19 декабря в Новом Манеже в Москве открывается выставка «Музей и Театр. 100 лет вместе». Она приурочена к 100-летнему юбилею Музея Государственного академического Большой театр России. Впервые прославленное хранилище представит 600 уникальных экспонатов из своей богатейшей коллекции, насчитывающей более 200 тысяч предметов. Это и живописные полотна выдающихся русских живописцев Василия Поленова, Александра Бенуа, Константина Коровина, Вадима Рындина, Валерия Левенталя, Бориса Мессерера, афиши, программки, фотографии, дневники, эскизы костюмов, макеты декораций, личные вещи и многое другое.

Kremlin.ru Большой театр

К сожалению, музей не имеет собственной демонстрационной площадки: временные экспозиции устраиваются в фойе театра или других небольших пространствах. Это, по сути, первое столь масштабное представление фондов и истинные театралы не имеют право пропустить возможность соприкоснуться с любимым искусством.

Выставка открыта до 10 февраля.