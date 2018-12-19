Лхаса, Китай, 19 декабря, 2018, 09:17 — ИА Регнум. В Китае началось строительство участка Лхаса — Ньингчи железной дороги Сычуань — Тибет, сообщает 19 декабря газета «Жэньминь жибао».

Иван Шилов ИА REGNUM Железная дорога

В настоящее время идет возведение железнодорожного моста через реку Ярлунг-Цанпо (Брахмапутра) на участке Лахаса — Ньингчи в уезде Гонггар Тибетского атомного района Китая железной дороги Сычуань — Тибет. Длина строящегося участка составит 435,48 километра. Ожидается, что проект будет сдан в эксплуатацию уже в 2021 году.

Как сообщало ИА REGNUM, скоростная железная дорога, соединяющая китайскую провинцию Сычуань и Тибетский автономный район КНР длиной 2 тыс. километров, будет введена в эксплуатацию в 2025 году. Благодаря этому, время перемещения между столицами двух регионов сократится с 3 суток до 13 часов.

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