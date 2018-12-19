Москва, 19 декабря, 2018, 09:07 — ИА Регнум. Правительство России не видит оснований для стремительного роста цен на топливо с 1 января следующего года, заявил вице-премьер Дмитрий Козак, выступая в Московской школе управления «Сколково».

Горбаруков Александр ИА REGNUM Цены на бензин

"Мы не ожидаем галопирующего роста цен на моторное топливо», — заявил Козак.

По его словам, эти опасения выглядят беспочвенно, поскольку правительство приняло меры сдерживания цен в рамках налогового маневра, а также договорилось с нефтяными компаниями.

Читайте также: Эксперт: НПЗ обходят соглашение с правительством

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ассоциации торговых, производственных и транспортно-логистических компаний РФ направили письмо премьер-министру Дмитрию Медведеву, в котором сообщили, что изменение условий приобретения корпоративными клиентами топлива у нефтяных компаний грозит в России ростом цен на товары повседневного спроса.

Читайте также: Бизнесмены предупредили Медведева о последствиях роста цен на топливо