Екатеринбург, 19 декабря, 2018, 08:47 — ИА Регнум. Тюменское ООО «Компания Рифей», которое является одним из региональных операторов Свердловской области, должно быть официально зарегистрировано в Нижнем Тагиле. С таким требованием выступил мэр города Владислав Пинаев, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской администрации.

Дарья Драй ИА REGNUM Житель полигона

По мнению чиновника, эта мера даст возможность вести за деятельностью регоператора более строгий контроль. Кроме того, Пинаев надеется на то, что регистрация ООО «Компания Рифей» в Нижнем Тагиле позволит реагировать на жалобы потребителей оперативнее, а налоги будут платиться в местный бюджет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сейчас эта фирма зарегистрирована в Тюменской области. При этом она является одним из региональных операторов Свердловской области по обращению с твёрдыми бытовыми отходами.

На Среднем Урале компания уже отметилась судебными процессами. Так, она пыталась оспорить итоги конкурса по выбору регионального оператора в Екатеринбурге и пригородах, но пока безуспешно.