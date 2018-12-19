Киев, 19 декабря, 2018, 08:28 — ИА Регнум. США выделят $125 млн на укрепление обороноспособности Украины, заявил специальный представитель госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер на встрече со спикером Верховной рады Андреем Парубием, сообщило 19 декабря информационное агентство УНН.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Военная помощь

«У Америки есть желание поддержать Украину в ее намерениях укрепить оборону на море, береговой линии и воздушной обороны», — рассказал Волкер.

Дипломат отметил, что слушания о выделении $125 млн — половины от запланированной военной помощи Украине — состоятся в Конгрессе США в январе 2019 года.

По мнению Волкера, закон о поставках американского военного оборудования поможет Украине наладить контакты с европейскими поставщиками.

Представитель госдепа также встретился с министром обороны Украины Степаном Полтораком, с которым они обсудили направления двустороннего сотрудничества Украины и США в военной сфере.

Напомним, 18 декабря представитель госдепа США Роберт Палладино поздравил Украину с созданием так называемой единой православной украинской церкви (ЕПУЦ), а также заявил о её «решительной поддержке».

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