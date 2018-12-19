Астана, 19 декабря, 2018, 08:23 — ИА Регнум. По итогам 11 месяцев валовой выпуск животноводства в Казахстане составил 1,8 трлн тенге ($4,85 млрд), что на 13% больше, чем в январе-ноябре 2017 года. Об этом 19 декабря сообщает аналитический портал Energyprom со ссылкой на данные комитета по статистике министерства национальной экономики республики.

Алексей Степанов. Коровы на водопое. 1908

За отчетный период животноводческие предприятия Казахстана произвели 5,1 млрд куриных яиц, что на 10,6% больше, чем годом ранее. Забой скота и птицы в живом весе вырос на 4,3%, до 1,6 млн тонн, надой сырого коровьего молока вырос на 3,3%, до 5,3 млн тонн.

Поголовье крупного рогатого скота выросло на 4,5%, до 7 млн, количество лошадей увеличилось на 7,3%, до 2,5 млн голов, верблюдов — на 6,5%, до 203 тыс. голов.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 октября в министерстве сельского хозяйства Казахстана сообщили, что Всемирный банк выразил готовность поддержать государственную программу развития мясного животноводства до 2027 года, предоставив кредит на $500 млн.