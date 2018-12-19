Астана, 19 декабря, 2018, 08:12 — ИА Регнум. По состоянию на 1 ноября 2018 года количество активных банковских карт в Казахстане составило 10,6 млн, что на 14,9% больше, чем 1 ноября 2017 года. Об этом 19 ноября сообщает аналитический портал Ranking со ссылкой на данные Национального банка республики.

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Доля активных карт от общего количества банковских карт за год снизилась с 50,6% до 48,6%. Количество активных дебетовых карт составило 8,8 млн, активных кредитных карт — 1,5 млн.

Жители Алма-Аты используют 5 млн банковских карт, что на 73,4% больше, чем годом ранее. На втором месте — Восточно-Казахстанская область, на третьем — Чимкент и Туркестанская область.

Как сообщало ИА REGNUM, в Казахстане по состоянию на 1 сентября 2018 года количество кредитных карт в обращении составило 3,4 млн, что на 44,7% больше, чем годом ранее.