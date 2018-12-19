Вашингтон, 19 декабря, 2018, 07:45 — ИА Регнум. Стена на границе Соединенных Штатов и Мексики будет сделана из стальных реек и будет художественно оформлена, об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп на своей странице в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп и стена

По его словам, демократы заявляют, что не хотят строить бетонную стену на границу, но США «не строят ее бетонной», она состоит из «художественно оформленных стальных реек, через которые все видно».

«Она будет красивой и даст нашей стране безопасность, которую заслуживают наши граждане», — написал Трамп, добавив, что стена будет быстро расти и принесет «миллиарды долларов в месяц», когда строительство будет завершено.

Как сообщало ИА REGNUM, деятельность правительства США может быть приостановлена из-за разногласий в конгрессе по финансированию строительства стены на границе с Мексикой. Трамп и республиканцы настаивают на выделении на строительство $5 млрд, демократы же предлагают выделить $1,3 млрд.

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