Москва, 19 декабря, 2018, 07:33 — ИА Регнум. Минздрав России напомнил граждан о том, что бесплатная медицинская помощь в России, конечно, существует, но болеть по-прежнему «по карману» далеко не каждому, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари Анна Бодрова.

George Hodan Врач

В распространенной памятке говорится о доступности первичной помощи на бесплатной основе, специализированной помощи в условиях стационара, высокотехнологичной помощи и скорой медицинской помощи.

«В памятке также указывается, что бесплатными для российских граждан должны быть медицинская реабилитация, химиотерапия и ряд специфических процедур. Кроме того, есть и варианты диспансеризации, где опорным моментом является год рождения», — напомнила эксперт.

Фактически же гражданам болеть «бюджетно» совсем не по карману. Частные компании не приветствуют отсутствие сотрудника на рабочем месте по болезни и в ряде случаев не гарантируют сохранения оплаты, в госструктурах многое зависит от стажа сотрудника. В среднем за специалистом сохраняется около 30% оплаты труда в дни по болезни, что совсем не устраивает человека.

«В этом свете люди стараются укорить процесс обращения к специалисту, но уже на платной основе — так, чтобы не потерять позже в зарплате и не переживать за сохранность своего рабочего места. Это «развязывает» руки платной медицине в плане ценника, но совсем не гарантирует качества медобслуживания», — считает Бодрова.

Как сообщало ИА REGNUM, специалисты Министерства здравоохранения России подготовили памятку, в которой перечислены доступные гражданам страны виды бесплатной медицинской помощи.

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