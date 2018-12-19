О защите людей от интернета и животных от людей: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 19 декабря, 2018, 08:00 — ИА Регнум.
- Президент России подписал закон о блокировке «колумбайн"-сообществ в сети;
- Устанавливаются требования к новостным агрегаторам;
- Госдума запрещает зоопарки в ТРЦ;
- В Минтруде опровергли резкий скачок числа безработных;
- Рособрнадзор запретил пяти вузам принимать студентов.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 11:00 мск.
Слушайте этот выпуск на сайте regnum.podster.fm/989.