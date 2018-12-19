Москва, 19 декабря, 2018, 07:10 — ИА Регнум. На биржевых торгах 18 декабря рубль снова взялся за старое и начал падать одновременно по отношению к доллару и евро. Если утром рубль, казалось бы, сомневался, в какую сторону идти, то к вечеру вторника сомнений уже не осталось, и рубль пошёл вниз. По отношению к доллару российская валюта подешевела к вечеру на 0,7%, а к евро понизилась даже на 1%, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора аналитического департамента Альпари Наталья Мильчакова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

Рубль уронила падающая нефть. Еще 17 декабря торги по нефти Brent закрылись ниже $59 за баррель, а к вечеру во вторник нефть продолжала дешеветь еще на 4,19%, рухнув до $56,46 за баррель. Мировые рынки напряженно ждут решения ФРС США по процентной ставке, которое будет объявлено сегодня в 22:00 по московскому времени. Ожидается повышение ставки на 0,25 пп.

Успокаивающие заявления министра экономического развития РФ Максима Орешкина помогли рублю лишь отчасти. Министр заявил, что возобновление Центробанком покупок валюты на бирже не приведет к существенному ослаблению рубля в январе. Падение российской нацвалюты до какого уровня можно назвать существенным и что произойдет с рублём после января, министр не уточнил.

К вечеру пришла новость, что президент РФ Владимир Путин подписал закон, запрещающий банкам размещать информацию о курсах наличной валюты на уличных табло. Теперь такие табло могут находиться только в помещении банка. Данная информация могла напугать физлиц, что вызвало лишний спрос на валюту.

Индекс российских гособлигаций RGBI к вечеру вторника упал на 0,08%. Курс евро к доллару 18 декабря вырос на 0,11%. Еврокомиссия, похоже, намерена решительно «укрощать» строптивую Италию по бюджетным вопросам, а это стимулирует евро расти.

Исходя из падения цен на нефть, прогноз по курсу доллара на сегодня, 19 декабря, повышается до 66,7−67,8 руб., а по курсу евро — до 75,8−76,7 руб.

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