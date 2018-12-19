Нижний Новгород, 19 декабря, 2018, 05:57 — ИА Регнум. Строить важную нижегородскую магистраль, проект которой был поддержан на федеральном уровне, будет компания из Санкт-Петербурга. ООО «Европейская столица» обошло в борьбе за контракт на строительство автомобильной дороги Нижний Новгород — Шахунья — Киров на участке Неклюдово — Золотово в городе Бор Нижегородской области дорожных строителей из Твери. Стоимость госконтракта за время аукциона подешевела на 18,234 млн рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Начальная цена контракта составляла 3 646 907 871 рубль, а победитель и его конкурент предложили построить трассу за 3 628 673 331,64 рубля. И хотя суммы предлагались одинаковые, тверское ООО «Дорожная строительная компания» фирма из Санкт-Петербурга обогнала по баллам. Обе компании работают в сфере строительства автомобильных дорог и автомагистралей. Заказчиком контракта выступает ГКУ Нижегородской области «Главное управление автомобильных дорог».

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Европейский столица» учреждено 5 декабря 2002 года в Санкт-Петербурге, уставный капитал — 10 тыс. рублей (минимальный уставной капитал, требуемый законом). По закону «Об обществах с ограниченной ответственностью», уставный капитал общества определяет минимальный размер его имущества, гарантирующего интересы его кредиторов.

Также известно, что компания является членом СРО и застраховала свою ответственность в ООО «Британский Страховой Дом» на сумму 200 млн рублей.

Гендиректор и совладелец компании — победителя тендера с долей 51% — Антон Иванов, второй совладелец — ООО «Вендер». Последнее специализируется на вложениях в ценных бумаги, создано 6 марта 2015 года в Санкт-Петербурге. Гендиректор и он же владелец 90%-ной доли — Александр Гоголь, второй владелец — Нина Виноградова. ООО «Вендер» также является единственным владельцем ООО «Интерсервис» (основной вид деятельности — работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки, создано в 2000 году в Санкт-Петербурге).

Также известно, что ранее компания выполняла работы по контракту на реконструкцию автомобильной дороги М-11 «Нарва» от Санкт-Петербурга до границы с Эстонией (на Таллин), реконструкцию автомобильной дороги А-180 «Нарва» Санкт-Петербург — граница с Эстонией на участке км 31+440 — км 54+365.

Напомним, нижегородский проект включает в себя помимо дорог ещё и пять путепроводов, пункт оплаты. Построить новую трассу победитель тендера должен за 27,5 месяца в четыре этапа.

Летом 2018 года данный проект обсуждался на встрече нижегородского губернатора Глеба Никитина и министра транспорта РФ Евгения Дитриха. А за несколько месяцев до этого областные власти обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о федеральном финансировании дороги, призванной улучшить транспортную доступность северных районов Нижегородской области. Инициатива поддержку получила, планируется, что до 2021 года из федеральной казны на дорогу протяжённостью 7,3 км будет выделено более 3 млрд рублей.

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