Вашингтон, 19 декабря, 2018, 05:46 — ИА Регнум. Слухи об отставке американского министра финансов Стивена Мнучина не соответствуют действительности, сообщает Bloomberg.

U.S. Department of the Treasury Стивен Мнучин

Отвечая на вопрос о своей мнимой отставке, Мнучин заявил, что не собирается менять работу в течение всего президентства Дональда Трампа. Более того, если Трампа выберут снова, и он пригласит Мнучина остаться на посту главы минфина, чиновник рассмотрит этот вариант.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в середине декабря Трамп заявил, что министр внутренних дел Соединенных Штатов Райан Зинке покинет свой пост до конца года.

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