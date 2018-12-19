Токио, 19 декабря, 2018, 05:31 — ИА Регнум. Предупреждающим сигналом Китаю должны стать совместные с США и Великобританией учения ВМС Японии, передает NHK.

Yamada Taro Вертолётоносец «Идзумо»

Запланированные на 20-е числа декабря учения пройдут у южной части Японии в водах Тихого океана. На 22 декабря намечена активная фаза маневров.

В мероприятии будут задействованы корабли 7-го флота Соединенных Штатов, фрегат Argyll ВМС Британии и японский вертолетоносец «Идзумо». Отмечается, что Пекину таким образом будет дан сигнал, чтобы он прекратил усиливать военную активность в прилегающих к Восточной Азии морях.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 17 — 18 декабря в городе Учжэне (провинция Чжэцзян, Китай) состоялись китайско-японские переговоры, на которых было условлено, Пекин и Токио будут сотрудничать в сфере морских отношений в соответствии с консенсусом по Восточно-Китайскому морю.

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