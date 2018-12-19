Нью-Йорк, США, 19 декабря, 2018, 05:11 — ИА Регнум. Фонд американского президента Дональда Трампа Trump Foundation прекращает свою деятельность в США после судебного иска генпрокурора штата Нью-Йорк Барбары Андервуд. Об этом сообщает официальное заявление генерального прокурора.

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Сообщается, что после решения суда штата дать ход расследованию деятельности фонда, Trump Foundation согласилась подписать положение о добровольном самороспуске под надзором суда. Отмечается, что остатки активов фонда будут переданы благотворительным организациям.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре Верховный суд штата Нью-Йорк отказал фонду Дональда Трампа в прекращении расследования. Позднее, в декабре, Летиция Джеймс, избранная на пост генпрокурора штата, заявила о намерениях довести расследование в адрес Trump Foundation до конца.