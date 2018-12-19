Казань, 19 декабря, 2018, 03:41 — ИА Регнум. Необычный иск предстоит рассмотреть Кировскому суду Казани. Главу Татарии Рустама Минниханова требуют привлечь к ответственности за ограничение доступа к информации о деятельности главы республики, обязать устранить нарушение действующего законодательства, которое выразилось в «бане» в одной из соцсетей. Истцом выступает житель Казани Андрей Б., который обнаружил, что ему закрыли доступ к официальной, верифицированной странице Минниханова после того, как он оставил нелицеприятные комментарии о власти. При этом данная страница в соцсетях на официальном сайте главы региона указана как официальный аккаунт, также указание на неё содержится в разделе контактов для обращения граждан, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Бан

«Сегодня подали иск к Минниханову Р. Н. Требуем признать незаконными действия по ограничению доступа к информации о деятельности президента РТ и обязать устранить нарушения действующего законодательства», — написала 18 декабря 2018 года на своей странице в соцсетях правозащитник Эльза Нисанбекова, которая будет представлять интересы горожанина.

Конфликт не оставили без внимания жители республики. В соцсетях развернулась бурная дискуссия на этот счёт, и оказалось, что Андрей Б. не единственный, кому был ограничен доступ к аккаунту официального органа власти:

«Я попала в черный список пару лет назад после вполне корректных, но критических комментов», «Я в чёрный список попала в 2016 году, когда написала критику об избирательной кампании. Не страдаю! Найдём другие пути донести информацию», «Меня тоже в черный список занес, после моих обращений по аварийщикам…», «Официальное лицо! Открыл страницу в соцсети — будь честен и никого не блокируй. Позор его пресс-службе, которая наверняка и блокирует неугодных. Надо же так подставить шефа!!!».

Но далеко не все солидарны с истцом.

«Официальным источником информации является портал правительства. А это просто личная страница в соцсети пусть и официального лица», «Что за бред? Не подменяйте понятия. Эти аккаунты в социальных сетях не являются официальными источниками информации», «Не смог написать в ВК, пиши на почту. Проблема-то в чем?», «При чём тут сам Минниханов? Ясно же, что страничку не он сам ведет, а наемный админ. А может до Минниханова вообще инфу не доводят, он же не сидит в соцсетях», — возражает вторая часть участников развернувшейся дискуссии.