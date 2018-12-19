Вильнюс, 19 декабря, 2018, 03:41 — ИА Регнум. Полиция Литвы задержала в Вильнюсе российского гражданина Валерия Иванова, сообщают «Вести.ру».

Флаг Литвы

Сообщается, что полицейские начали ломиться в его квартиру в Вильнюсе около шести утра по местному времени. В глазок историк увидел троих мужчин и одну женщину. Причины задержания российского гражданина не сообщаются.

В настоящее время посольство России в Литве выясняет обстоятельства и причины задержания Иванова и добивается встречи с ним.