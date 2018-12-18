Киев, 19 декабря, 2018, 02:27 — ИА Регнум. Украинские мигранты едут из страны не просто на заработки: они спасаются бегством, заявила лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко в Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Флаг Украины

Комментируя экономическое неблагополучие в стране, украинский политик заявила, что теперешние власти пытаются представить трудовую эмиграцию как нечто вполне нормальное и даже не лишенное положительных сторон. Говорится, например, что трудовая миграция — это «хороший опыт путешествий и положительный результат безвиза».

«И я бы с этим согласилась, если бы украинская эмиграция не напоминала бегство, — написала Тимошенко. — Побег из страны, где у людей нет ни нормальных зарплат, ни пенсий, ни социальных гарантий, ни перспектив на будущее».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, украинцев в стране за десять месяцев стало меньше на 187,9 тыс. Сохраняется большой крен в стороны умерших.