Киев, 19 декабря, 2018, 02:05 — ИА Регнум. Перечисление Киеву кредита МВФ на сумму $1,4 млрд состоится «в ближайшее время», заявил украинский президент Пётр Порошенко в Facebook.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Экономическая помощь

Украинский президент сообщил «ещё одну хорошую новость»: совет директоров МВФ принял программу помощи stand-by для Украины на 14 месяцев на общую сумму $3,9 млрд.

«Одобрено и решение о выделении в рамках этой программы первого транша на 1 400 000 000 долларов США, который состоится в ближайшее время», — написал Порошенко.

По словам украинского лидера, МВФ подал «ещё один важный сигнал о признании нашего безоговорочного прогресса в макроэкономической стабилизации». По его мнению, перечисление фондом денег доказывает «успех» Киева «в реформаторских усилиях».

Напомним, 9 декабря в МВФ заявили, что 18 декабря состоится заседание совета директоров по теме предоставления Украине финансовой помощи.