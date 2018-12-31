Москва, 1 января, 2019, 01:37 — ИА Регнум. Редакция портала «Кинопоиск» опубликовала список из 15 лучших сериалов 2018 года, в который попали и два российских телесериала.

Цитата из т/ф «Звоните ДиКаприо!». Реж. Жора Крыжовников. 2018. Россия Общение

Среди российских сериалов, попавших в список, названы «Домашний Арест» режиссера Петра Буслова и «Звоните ДиКаприо!» Жоры Крыжовникова.

Остальные позиции в списке заняли сериалы «Baby», «Барри», «Видоизмененный углерод», «Конец ***го мира», «Леденящие душу приключения Сабрины», «Маленькая барабанщица», «Маньяк», «Острые предметы», «Патрик Мелроуз» с Бенедиктом Камбербетчем в главной роли, «Призраки дома на холме», мультсериал «Разочарование», сериалы «Террор» и «Убивая Еву».

Как сообщало ИА REGNUM, 6 декабря эксперты американского Института Киноискуства (AFI) опубликовали рейтинг лучших 10 сериалов уходящего года. На первом месте оказался сериал «Американцы», рассказывающих о жизни в США советских разведчиков, являющихся офицерами КГБ.