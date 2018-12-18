Саранск, 19 декабря, 2018, 01:27 — ИА Регнум. В рамках национального проекта «Здравоохранение» с 2020 года в Мордовии начнет действовать санитарная авиация, которая увеличит скорость оказания медицинской помощи пострадавшим в ДТП. Об этом стало известно в рамках заседания правительственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения, которое провел премьер-министр республики Владимир Сушков, сообщили ИА REGNUM в региональном правительстве. Вертолетные площадки начнут готовить уже в 2019 году.

Emrgmgmtca Санитарные вертолёты

По словам Сушкова, за 11 месяцев статистика ДТП по республике выглядит неутешительно. Положительным моментом по итогам 11 месяцев стало снижение количества ДТП с участием детей и подростков и уменьшение числа травмированных в них детей. Однако общее число произошедших на территории республики ДТП выросло на 2,3%, число погибших в авариях на дорогах — на 29,2%, количество раненых — на 5,5%.

«В республике ведется постоянная работа, направленная на снижение числа погибших и раненых в ДТП, но итоги 11 месяцев говорят о том, что принимаемые меры не позволяют обеспечить необходимую безопасность участников дорожного движения», — отметил Сушков.

Однако председатель правительства Мордовии уточнил факторы, которые могут улучшить ситуацию на дорогах республики.

«С 2019 года в России начнется реализация национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», значительные средства будут направлены на увеличение доли дорог, отвечающих нормативным требованиям, и снижение количества аварийно-опасных участков на дорогах, что положительно скажется на ситуации на дорогах Мордовии», — полагает Сушков. В качестве фактора, который может оказать позитивное влияние на ситуацию, была также указана санитарная авиация.

«Нам необходимо работать более системно и искать выход из сложившейся тяжелой ситуации на дорогах республики. Особое внимание необходимо уделить соблюдению нормативных показателей при установке дорожных знаков, обустройству и освещению пешеходных переходов, разграничению автомобильных потоков», — заключил Сушков.

Членам комиссии поручено принять активное участие в разработке плана мероприятий по повышению безопасности дорожного движения на 2019 год.

ИА REGNUM напоминает, поручение по проработке вопроса организации деятельности санитарной авиации в Мордовии глава республики Владимир Волков дал в июле текущего года министру здравоохранения региона Михаилу Морозову.

Тогда обсуждалась возможность организации работы такого подразделения для транспортировки тяжелых больных на базе Республиканской клинической больницы.