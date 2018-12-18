Москва, 19 декабря, 2018, 01:17 — ИА Регнум. Российская крылатая ракета 9М729, якобы подпадающая под Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), не будет продемонстрирована американским партнерам по соглашению, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в интервью газете «Коммерсантъ».

Кукрыниксы. В комитете восемнадцати. 1963

"Демонстрация ракеты американцам явилась бы проявлением с нашей стороны повышенной транспарентности — за рамками Договора», — пояснил Рябков.

По словам российского дипломата, пока нет смысла раскрывать какие-либо нюансы 9М729: ни политически, ни технически это не было бы оправдано. И, к тому же, это создало бы «нежелательный прецедент на фоне крайне интрузивных заходов США в попытке «просветить» российские наработки».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Рябков заявил, что Вашингтон решился на разрыв Договора РСМД. Информация поступила «по двусторонним каналам нам на высоком политическом уровне». Ракета 9М729 надуманно используется Штатами как повод обвинить Россию в нарушении РСМД.