Выкса, Нижегородская область, 19 декабря, 2018, 00:47 — ИА Регнум. В Нижегородской области произошло крупное ДТП с участием пассажирского автобуса. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС.

Serko Автобус

Авария произошла вечером 18 декабря в городе Выкса. Автобус совершил наезд на дерево. В результате пострадали 13 человек, водитель был зажат в кабине транспортного средства. После осмотра медиками девять пассажиров, в числе которых ребенок, были отпущены домой. Четверо участников аварии госпитализированы.

По словам очевидцев происшествия, водителю автобуса стало плохо, сообщает РИА Новости со ссылкой на управление ГИБДД по Нижегородской области. На момент аварии в автобусе находились 15 человек. Водитель стал терять сознание, но сумел направить автобус на обочину, где и произошло столкновение с деревом. Причем предрейсовый осмотр водитель прошел. После аварии он пришел в себя и был госпитализирован.

Как сообщало ИА REGNUM, осенью в Санкт-Петербурге из-за того, что водителю стало плохо за рулем автобус пересек полосу встречного движения и врезался в трамвай. В обоих транспортных средствах не было пассажиров. Водителя зажало в кабине автобуса, он получил тяжкий вред здоровью и был госпитализирован. Авария произошла в утреннее время — около 6:30 мск.