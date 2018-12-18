Москва, 19 декабря, 2018, 00:59 — ИА Регнум. Поврежденную вандалом картину «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года» начнут реставрировать не раньше мая, сообщила журналистам Татьяна Городкова, главный хранитель музейных предметов Третьяковской галереи.

Илья Репин. Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года. 1885

По словам Городковой, такие сроки возможны, если не будет никаких сбоев в подготовке, которой сейчас занят музей. Картина находится под защитным колпаком.

Только к февралю будут завершены работы по созданию реставрационной мастерской для поврежденного шедевра. Кроме того, для работы над картиной будет изготовлен стол для реставрации. В итоге картина будет «передублирована».

Напомним, в конце мая шедевр Репина был сильно поврежден вандалом: посетитель нанес защитному стеклу полотна удары столбиком ограждения. В трех местах холст оказался порван, пострадала его авторская художественная рама.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, художник-реставратор Юрий Ланглебензаявил, что картину быстро не отреставрировать: может уйти на этот процесс не меньше года. Стоимость реставрации оценили в сумму пять — десять миллионов рублей.