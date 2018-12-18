Москва, 19 декабря, 2018, 00:12 — ИА Регнум. «Северный поток — 2» в первую очередь призван защищать национальные интересы Германии, позволяя ей диверсифицировать источники газа. Об этом 18 декабря заявил историк, дипломат Николай Платошкин в эфире передачи «Право голоса» на ТВЦ.

Gazprom.ru Строительство газопровода «Северный поток — 2»

«Если «Северный поток» сорвётся, я буду только рад. Я помню, как несколько лет назад, когда принималось решение о строительстве второй ветки, Меркель давала пресс-конференцию на немецком языке. Её спрашивали: как вы относитесь к строительству «Северного потока»? Ухмыльнувшись, она сказала, что если русским это надо, пусть строят, но, насколько я знаю, ухмыльнулась Меркель, у них вообще полстраны не газифицировано. Это вообще их дело», — заявил Платошкин.

Он отметил, что такое отношение продиктовано одновременным строительством в Гамбурге терминала для американского сжиженного газа. При этом, в отличие от советского проекта Уренгой — Помары — Ужгород, в этот раз издержки за строительство удобного для Германии «Северного потока — 2» прежде всего ложатся на Россию — в то время как Советский Союз за немецкие же трубы расплачивался будущими поставками газа.

«Чего здесь для них плохого? Да плевать я хотел на их национальные интересы, пока Тверская область не газифицирована у нас! Сейчас мы строим всё за свой счёт. Вчера Федеративная Республика Германия выступила вместе с Украиной по способам резолюции в Генеральной Ассамблее, осуждающей милитаризацию Россией Азовского моря и призывающей к деоккупации Крыма. Её поддержали братский итальянский народ — якобы там наши люди, — Грузия, Турция! Которой мы за свой счёт построили трубу и сейчас за свой счёт строим ядерную электростанцию», — отметил Платошкин.

Ранее Европарламент потребовал прекратить реализацию проекта «Северный поток — 2». В резолюции Европарламента говорится, что трубопровод является политическим проектом, представляющим угрозу евробезопасности. Позицию Брюсселя поддержали США и менять свою позицию не намерены. В правительстве Германии, в свою очередь, вновь подчеркнули, что считают «Северный поток — 2» экономическим проектом.