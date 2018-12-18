Москва, 19 декабря, 2018, 00:10 — ИА Регнум. В текущих условиях США уже не смогут существенно повлиять на судьбу «Северного потока — 2». Об этом 18 декабря заявил первый проректор Финансового университета при правительстве РФ Константин Симонов в эфире передачи «Право голоса» на ТВЦ.

Gazprom.ru Сварка

«Разберёмся с американскими сенаторами, которые принимают каждый раз всё более устрашающие резолюции на тему, что завтра введём санкции, завтра обязательно введём санкции, послезавтра точно введём и они будут самыми страшными! При этом на самом деле Трамп уже юридически давно мог ввести санкции. Ещё летом 2017 года был принят соответствующий закон, который разрешал президенту США ввести санкции против российских трубопроводных проектов», — заявил Симонов.

«Но Трамп этого не делает, и думаю, что в немалой степени потому, чтобы не оказаться потом проигравшим. Потому что если он введёт санкции, а труба будет достроена — будет странно, против чего же вы вводили санкции, если всё оказалось не так страшно», — подчеркнул он.

По его словам, в этом отношении бросаются в глаза определённые исторические параллели: когда строили трубопровод Уренгой — Помары — Ужгород в 1981 году, президент США Рональд Рейган вводил санкции и отменил через полгода, при том, что тогда СССР в долг приобретал в Германии трубы и компрессные станции. По его мнению, с «Северным потоком — 2» сложилась аналогичная ситуация, и потому он будет достроен.

«Финансирования там осталось достаточно немного, трубоукладкой занимается швейцарская компания, которая в США практически не работает, и для неё это очень важный проект — она достраивала и обе нитки «Турецкого потока». В этом плане технически остановить морскую часть проекта невозможно», — добавил эксперт.

Отметим, что ранее Европарламент потребовал прекратить реализацию проекта «Северный поток — 2». В резолюции Европарламента говорится, что трубопровод является политическим проектом, представляющим угрозу евробезопасности. Позицию Брюсселя поддержали США.