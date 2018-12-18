Будапешт, 19 декабря, 2018, 00:06 — ИА Регнум. Венгрия откроет курсы по обучению украинскому языку для этнических венгров в Закарпатье, заявил уполномоченный министра по сотрудничеству приграничных регионов Венгрии и Украины Иштван Грежа, сообщают 18 декабря «Украинские новости».

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По словам Грежи, с 2019 года в Закарпатской области откроются курсы украинского языка для этнических венгров и венгерского языка для граждан Украины. Курсы будут бесплатные, их цель — снять напряжение в отношениях Киева и Будапешта. Грежа добавил, что количество мест на курсах не ограничено.

Напомним, Будапешт обвиняет Киев в ущемлении прав национального венгерского меньшинства в Закарпатье, поскольку на Украине приняли закон, запрещающий обучать школьников с пятого класса на иностранном языке.

В результате конфликта Венгрия блокирует все евроинтеграционные устремления Украины. Киев по-прежнему не смог ни о чем договориться с Будапештом.