Киев, 19 декабря, 2018, 00:00 — ИА Регнум. Украина и Израиль подпишут соглашение о создании зоны свободной торговли на третьей неделе января 2019 года, заявил посол Израиля на Украине Йоэль Лион, сообщает 18 декабря «Укринформ».

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По его словам, точной даты подписания пока нет, но это произойдет в конце января 2019 года. Лион отметил, что подписание может состояться во время официального визита в Израиль президента Украины ПетраПорошенко.

Напомним, ранее Лион заявил, что недопустимо на Украине прославлять лидера «Организации украинских националистов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Степана Бандеру. В частности, Лион назвал решение властей Львовской области объявить 2019 год годом Бандеры «недопустимым и шокирующим».