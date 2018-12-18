Казань, 18 декабря, 2018, 23:29 — ИА Регнум. Мэрия Казани направила официальное обращение в Госкомитет Татарии по тарифам с просьбой рассмотреть вопрос повышения тарифов на услуги МУП «Водоканал», в частности на водоснабжение и водоотведение. По словам главы ведомства Александра Груничева, регулятор «в целом готов поддержать» просьбу администрации города.

Антон Привальский ИА Красная Весна Счетчик воды

«У нас есть обращение мэра: в связи с тяжелой ситуацией с сетями рассмотреть вопрос повышения тарифа за счет прочих источников», — цитирует руководителя Госкомитета РТ «Реальное время».

Однако Груничев отметил, что прежде чем повышать тарифы, нужно понимать «в пределах каких источников». Кроме того, для пересмотра тарифа осталось слишком мало времени — только до 20 декабря.

«Вряд ли мы в ближайшее время решим, но стараться будем, и вы должны быть готовыми к тому, что вместе с исполкомом мы поддерживаем этот вопрос», — добавил он.

Необходимость роста тарифов объясняется реализацией инвестпрограммы МУП «Водоканал» до 2028 года, которая предполагает модернизацию водных сетей города. Стоимость программы — 44 млрд рублей. При этом в настоящее время источники финансирования программы неясны.

В то же время в предстоящем году уже запланирован рост тарифов со второго полугодия, водоснабжение подорожает на 3,1%, водоотведение — на 3,4%. Причем объем услуги будет снижаться на 2,6% и на 6,1% соответственно.

На заседании Госкомитета по тарифам заместитель главы МУП «Водоканал» Марат Салахов уточнил, что не учтены в полном объеме расходы на электрическую энергию, которая тратится на подъем и перекачку воды с учетом роста тарифа, а также растущие расходы на ГСМ. Кроме того, Казань занимает среди крупных городов России 49 место по уровню роста тарифов на воду и можно его поднимать. Между тем Груничев заявил, что «цена, которую платит население Казани — адекватная», при этом вопрос повышения тарифов поручил рассмотреть и глава Татарии Рустам Минниханов.

«Но вопросы, которые должен решать «Водоканал» в связи с расширением городских территорий, становятся напряженными. Мы будем давать рекомендации о том, что мы готовы поддержать обращение в меру возможностей», — заключил он и добавил, что рост тарифов будет происходить в пределах установленных нормативов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, на заседании Госсовета Татарии глава МУП «Водоканал» Андрей Егоров просил поднять тарифы для населения на водоснабжение и водоотведение в два раза.

При действующих тарифах на водоснабжение в размере 19 рублей за кубометр и на водоотведение — 16 рублей за кубометр, он считает необходимым увеличить тарифы в 2019 году до 36,44 и 30 рублей соответственно. По его словам, это минимальный размер тарифа, который обеспечит адекватное обслуживание водопроводных сетей.

Кроме того, он предложил ввести в тариф на воду надбавку на развитие предприятия в размере 1,2−1,3 рубля на кубометр.