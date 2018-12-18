Анадырь, 18 декабря, 2018, 22:50 — ИА Регнум. 17 декабря стало известно, что за 11 месяцев 2018 года добыча природного газа на Чукотке выросла на 7% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года и составила 28,55 млн кубометров. Потребление газа в Чукотском автономном округе растет в связи с развитием газовой генерации энергии.

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В округе работают две тепловых электростанции — Анадырская ТЭЦ и Анадырская газомоторная ТЭЦ (ГМТЭЦ). Анадырская ГМТЭЦ — самая новая на полуострове, введена в эксплуатацию в 2006 году, ее электрическая мощность составляет 18,25 МВт, тепловая — 74,4 гкал/час. Топливом для нее служит газ единственного на Чукотке Западно-Озерного месторождения. От него к Анадырской ГМТЭЦ проложен газопровод протяженностью 103 км, в качестве резервного топлива используется дизельное. Эта электростанция работает в составе изолированного от Единой Энергетичкеской Системы России Анадырского энергоузла синхронно Анадырской ТЭЦ, основным топливом для которой до последнего времени был бурый уголь из местного Анадырского месторождения. Анадырский энергоузел обеспечивает электрической и тепловой энергией городской округ Анадырь, поселок Угольные Копи и окружной аэропорт.

Строительство Анадырской ТЭЦ было завершено в 1986 году, ее электрическая мощность составляет 56 МВт, тепловая — 140 Гкал/час. В мае 2017 года правительство региона и компания РусГидро, в состав которой входит компания «Чукотэнерго», подписали соглашение о газификации Анадырской ТЭЦ. В рамках соглашения был построен газопровод от Анадырской ГМТЭЦ, в марте 2018 года первый из двух имеющихся на Анадырской ТЭЦ котлов был заменен на газовый. Газификация станции снизила ее потребность в угле с 75 тыс до 20 тыс. т годового резервного запаса. Полный переход на использование природного газа должен завершиться в наступающем 2019 году и потребует, как минимум, удвоения его добычи на Западно-Озерном месторождении, которую ведет «Сибнефть-Чукотка», дочернее предприятие «Газпром Нефти». Извлекаемые запасы месторождения — 5,9 млрд кубометров, которых вполне достаточно для имеющихся потребностей Анадырского энергоузла на ближайшие 120 лет.