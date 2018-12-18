Нижний Новгород, 18 декабря, 2018, 21:51 — ИА Регнум. С 1 января платежи за коммунальные услуги вырастут в муниципальных образованиях Нижегородской области на 1,7%. Платежи за коммунальные услуги возрастут исключительно в связи с вступлением в силу изменений федерального законодательства о повышении ставки НДС с 18% до 20%, сообщили ИА REGNUM в областном правительстве.

Дарья Антонова ИА REGNUM Счёт за ЖКХ

С 1 июля, уже после роста платы, размер платежей вновь увеличится на 2%. В правительстве подчеркнули, что это меньше, чем в Кировской, Волгоградской, Тульской и ряде других областей, и почти в два раза меньше, чем в Санкт-Петербурге и Москве.

В городах, где реализуются инвестиционные программы ресурсоснабжающих предприятий, индекс роста платы превысит 2%. Так, в Нижнем Новгороде увеличение платежей составит 4,1%, в Павлове — 3,6%, в Арзамасе — 3%.

При этом Региональная служба по тарифам отмечает, что указанные значения роста платы граждан за коммунальные услуги являются предельными и отражают максимально возможный рост платы не для всех потребителей, а только с набором определенных услуг.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в начале декабря в региональном отделении КПРФ подсчитали, что тариф в рамках внедрения новой системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) для жителей области может увеличиться по сравнению с нынешним на 1500%. Причем тарифы в зависимости от региональных операторов будут отличаться в разы — планируемый разброс стоимости услуг составляет от 628 до 1,538 тыс. рублей за кубометр. В КПРФ считают, что региональную схему обращения с ТКО необходимо срочно корректировать и провести полноценные общественные слушания.

В настоящее время тарифы не утверждены, РСТ их установит до 20 декабря текущего года. Работать новая система обращения с ТКО начнет уже с января. Однако в областном правительстве пока не определили, каким образом в принципе начислять плату — с человека или с кв. метра площади.

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