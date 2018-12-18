Киев, 18 декабря, 2018, 21:42 — ИА Регнум.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Гройсман

Правительству Украины нельзя допускать дефолт по внешним выплатам, чтобы избежать негативных последствий социально-экономического характера. Об этом 18 декабря в эфире одного из украинских телеканалов заявил директор Украинской политконсалтинговой группы Дмитрий Разумков.

«Если мы говорим о тех ресурсах, которые мы привлекаем от Международного валютного фонда, да, они действительно важны на сегодняшний день, поскольку есть высокая угроза дефолта. В этом вопросе мнения разделились. Но я считаю, что в этой ситуации последствия негативно отразятся на нашем с вами будущем», — сказал Разумков.

Эксперт возмутился, что Кабмин размещает украинские евробонды под 10% годовых, но при этом украинские банки предлагают украинцам валютные депозиты под 2−3% годовых.

«Мы привлекаем и другие кредитные ресурсы. Мы привлекли деньги по евробондам под 10% годовых. У меня вопрос: у нас на сегодняшний момент депозиты в наших банках принимают и размещают под 2−3% в валюте. Мы за рубежом берем под 10%… В процентном соотношении к ВВП он (госдолг) продолжает расти. Этот рост мы наблюдаем с 2014 года, потому что у нас курс национальной валюты просел более чем в три раза», — подытожил Разумков.

Он напомнил, что сегодня у власти на Украине находятся фактически те же люди, которые ранее набирали внешние кредиты.

«Если мы говорим о госдолге, мягко говоря, не корректно говорить, что он брался сугубо предыдущим правительством. Большая часть тех, кто сегодня находится у власти, они были и тогда, когда набирался этот госдолг. Многие из них на тот момент рассказывали, что это — позитивная тенденция. Сегодня у нас неправильная ситуация, поскольку мы берем долги, чтобы отдавать предыдущие долги. Хотя по логике любой кредит должен браться для чего-то. Его берешь, вкладываешь в реальный сектор экономики, получаешь прибыль, из этой прибыли отдаешь тело кредита и проценты… У нас эта система не работает», — добавил Разумков.

Ранее, 25 октября 2018 года, правительство Украины разместило пятилетний транш еврооблигаций на 750 млн долл. и 10-летний на 1,25 млрд долларов. При этом доходность бумаг составила 8,99% и 9,75% годовых.

Напомним, 29 декабря премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что одобрил повышение цен на газ для населения, чтобы избежать дефолта.

«Мы работаем с финансовыми рынками мира, чтобы отдать кредиты, которые на нас возложили прошлые правительства в течение 2005−2013 годов. В частности, каждый год платим 5 млрд долл. в качестве цены обслуживания взятого тогда долга. Поэтому у нас как правительства было два варианта: договориться о минимальном росте цен на газ и продолжить сотрудничество, или войти в дефолт. Это банкротство страны. И этого невозможно было допустить», — сказал Гройсман.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 декабря совета директоров МВФ проводит совещание, на котором обсуждает новую программу кредитования Украины stand-by объемом $3,9 млрд. Программа призвана помочь Украине поддержать макроэкономическую стабильность в период проведения президентских и парламентских выборов в 2019 году, когда стране предстоят также пиковые выплаты по госдолгу. При этом совет директоров планирует отменить программу расширенного финансирования EFF. Ранее Национальный банк Украины заявлял, что ожидает получение очередного транша от МВФ до 25 декабря 2018 года в размере от 1,4 до 1,9 млрд долл.