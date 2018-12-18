Киев, 18 декабря, 2018, 21:36 — ИА Регнум. На Украине лидера фракции «Батькивщина» Юлию Тимошенко обвинили в попытке сорвать процесс создания консорциума по управлению украинской газотранспортной системы (ГТС) и лоббировании интересов российского Газпрома по строительству «Северного потока — 2».

Иван Шилов ИА REGNUM Юлия Тимошенко

Так, Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украина» обвинила Россию в реализации стратегии, которая направлена на то, чтобы сделать сотрудничество с Украиной «непривлекательным, отпугивая отсюда хотя бы потенциальных инвесторов».

«Если так пойдет и дальше, будем снова всем должны. Пока переводим эти заявления и удивляем западных партнеров, которые еще несколько дней назад слушали заверения о приверженности пути реформ, либеральной программе и ориентации на ЕС и НАТО», — отмечает «Нафтогаз» на своей странице в Фейсбуке 18 декабря, комментируя призыв Тимошенко блокировать продажу ГТС Украины за бесценок.

Кроме того, эксперт финансовой компании Dragon Capital Сергей Фурса считает, что Тимошенко якобы «препятствует созданию консорциума по управлению украинской ГТС, играя в команде Газпрома».

«Тимошенко заявила, что не допустит создания консорциума по управлению украинской ГТС. И даже если его удастся создать, Тимошенко угрожает «вернуть все назад» и не вернуть деньги, разрушив консорциум, если он будет создан. Предлагает принять целый закон «об этом». Снова повторяя 2005 год с его рисками национализации и реприватизации. Фактически этим она повышает риски для участников консорциума, пытаясь сорвать процесс его формирования», — считает Фурса.

По его словам, привлечение европейских компаний к управлению ГТС Украины подорвет интерес Германии к «альтернативному маршруту Газпрома». Фурса опасается, что угрозы со стороны Тимошенко заставят немецкий бизнес завершить строительство «Северного потока — 2».

«В этот момент появляется Леди Ю и пытается сорвать переговоры. Кому это выгодно? Только Газпрому. Газпрому, который должен показать немцам, что Украина ненадежный партнер. Как можно говорить о чем-то с Украиной, если тут такие политические риски. Русские всегда говорили об этом. И о том, что в Украине нет гарантий прав собственности. А значит, тут и газ воруют, и европейскую собственность могут национализировать. Ведь шансы на победу Тимошенко высоки. А значит, политические риски проекта слишком высоки. А значит, логично построить трубу в обход Украины. И убрать риски для поставок газа в Германию», — пояснил Фурса.

Ранее глава наблюдательного совета НАК «Нафтогаз Украины» Клэр Споттисвуд сообщила, что в августе 2018 года ряд европейских компаний — газотранспортных операторов объединились в специальный консорциум, который может стать партнером украинской газотранспортной системы. Кроме того, в ноябре 2018 года председатель правления НАК Андрей Коболев оценил стоимость украинской газотранспортной системы в 14 млрд долларов и признал, что европейские партнеры не готовы покупать ГТС по такой оценке.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 декабря Тимошенко призвала Верховную раду встать на защиту ГТС Украины. По её словам, сегодня власти планируют «эпохальные авантюры» по присвоению украинской ГТС.

«Отдается не просто половина ГТС за бесценок, а отдается в управление неизвестно кому. И Украина лишается 3 млрд долл. ежегодного дохода… Хочу предупредить всех мошенников, новый президент вернет Украине ГТС и не вернет тех денег, которые за нее будут заплачены. И это будет определено Законом Украины о национализации украденного украинского стратегического ресурса», — пообещала Тимошенко.