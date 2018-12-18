Орск, Оренбургская область, 18 декабря, 2018, 21:18 — ИА Регнум. В Оренбургской области три тысячи сотрудников Южно-Уральского машиностроительного завода не получили в срок свою зарплату. Общая сумма долга составляет около 95 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном управлении СКР.

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Задолженность возникла в октябре — декабре. При этом, как полагают органы следствия, деньги для погашения долга у завода были. Но их направили на обеспечение бесперебойной работы предприятия.

Когда информация о задолженности просочилась в СМИ, вопросом заинтересовались сотрудники СКР. По факту полной невыплаты зарплаты возбуждено уголовное дело, уточнили в ведомстве.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на предприятии сложилась кризисная ситуация. В сентябре оно было вынуждено приостановить работу.

Спасением завода занялись в том числе и власти Оренбургской области. А тем временем работники заявили о невыплате зарплаты и о намерении провести митинг.