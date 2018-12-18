Тула, 18 декабря, 2018, 21:04 — ИА Регнум. Открытие новых фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов) состоялось в поселке Оленьковский Веневского района и поселке Правда города Новомосковска Тульской области 18 декабря, сообщили ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства региона.

Управление пресс-службы правительства Тульской области Новый фельдшерско-акушерский пункт

Теперь жители этих поселков получили возможность по месту жительства сделать прививки, ЭКГ, сдать экспресс-анализы на уровень сахара и холестерина в крови. Здесь же проводится забор анализов, женщины могут пройти осмотр в смотровом кабинете. Созданы условия для наблюдения за детьми первого года жизни.

Обслуживают ФАПы и жителей соседних населенных пунктов. Так, в зону обслуживания ФАПа в поселке Оленьковский входят деревни Оленьково, Мартемьяново, Большое Чернево, Чусово, Руднецово, хутор Миленино. Медицинскую помощь сможет получить 571 житель, в том числе 58 детей. Просторные помещения и наличие необходимого оборудования позволят проводить диспансеризацию и профилактические осмотры. Здесь работает фельдшер Любовь Самсонова. Фельдшерско-акушерский пункт в поселке Правда будет обслуживать территорию, удаленную от ближайшей поликлиники более чем на 25 км. Жители деревень Михайловка, Грайворонки, Малые Тетёрки, Большие Тетёрки, Пашково, Акульшино, Докторово, Старая Уваровка, Новая деревня смогут обращаться за помощью к фельдшеру Лилии Степановой. Кроме того, в ФАПе организован аптечный пункт.

Глава региона Алексей Дюмин неоднократно подчеркивал: медпомощь на селе необходимо развивать.

«Работа в этом направлении активно ведется и будет продолжена в следующем году. Мы будем открывать новые ФАПы, закупать медицинское оборудование и привлекать для работы квалифицированных специалистов», — отметил Алексей Дюмин.

Сегодня ФАПы работают во всех муниципальных образованиях Тульской области — в населенных пунктах, которые насчитывают от 100 до 2000 жителей и находятся на значительном расстоянии от ближайшего медучреждения. Всего в регионе действует 352 фельдшерско-акушерских пункта, в том числе 17 открыто в этом году. Еще до конца года новые ФАпы появятся в Ефремовском и Щекинском районах, Большой Туле.