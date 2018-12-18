Киев, 18 декабря, 2018, 21:53 — ИА Регнум. Правительство Украины обновило морскую доктрину Украины, составленную на срок до 2035 года, заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, сообщает 18 декабря УНИАН.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина в море

По его словам, доктрину разработало министерство инфраструктуры. Доктрина была поддержана министерством обороны Украины, МВД и госслужбой по чрезвычайным ситуациям.

Омелян отметил, что доктрина определяет долгосрочную политику Украины на море. Чиновник отметил, что доктрина была обновлена в связи с «агрессией» России.

Напомним, 25 ноября три украинских боевых судна вторглись в территориальные воды России в Черном море. На предупреждения со стороны российских пограничников украинские судна не реагировали и совершали опасные маневры. В результате российские погранвойска были вынуждены задержать нарушителей границы с применением силы.

После этого Киев обвинил Россию в «провокации» и ввел военное положение в 10 украинских областях.