Вашингтон, 18 декабря, 2018, 20:12 — ИА Регнум. Белый дом США опубликал «рождественский портрет» президента Дональда Трампа, 18 декабря сообщает The Hill.

The White House Рождество в Белом доме. Дональд и Меланья Трамп

На фотографии, опубликованной администрацией президента, Дональд Трамп и первая леди Меланья Трамп находятся в праздничном зале в окружении большого количества ёлок.

Издание сообщает, что фото сделано в субботу 15 декабря, в ходе Бала Конгресса — въедливые журналисты заметили это по смокингу Трампа и платью его супруги.

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