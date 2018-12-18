Манаус, Бразилия, 18 декабря, 2018, 20:10 — ИА Регнум. Сотни домов сгорели в результате крупного пожара в трущобах города Манаус в Бразилии, 18 декабря передает агентство Associated Press.

werner22brigitte Фавелы

Пожар, в результате которого около 600 семей остались без крова, начался с кухни одного из домов района Эдукандос.

В огне пострадали четверо жителей района, они доставлены в больницы. О смертельных случаях не сообщается.

Читайте также: Пожар в швейцарском Золотурне: есть погибшие