Красноярск, 18 декабря, 2018, 14:33 — ИА Регнум. Сегодня, 18 декабря, на сессии Красноярского городского совета депутатов был принят бюджет на 2019 год и плановый период 2020—2021 годов. Как отметили в пресс-службе городской администрации, особенностями утвержденного бюджета города являются, во-первых, ориентация его расходов на реализацию указа президента РФ от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации до 2024 года». Во-вторых, принятый бюджет является бездефицитным. Данная мера позволяет стабилизировать объем муниципального долга.

Департамент информационной политики администрации города Красноярска В Красноярске утвердили бюджет-2019 и на плановый период 2020-2021 годов

Активная работа над главным финансовым документом города велась в течение нескольких месяцев. Проект бюджета города традиционно прошёл общественное обсуждение на публичных слушаниях, подробно рассмотрен депутатами на заседаниях профильных комиссий. По результатам совместной работы депутатского корпуса и органов администрации к проекту бюджета были внесены поправки. Они предполагают увеличение собственной доходной базы города и средств из вышестоящих бюджетов на 482,8 млн. рублей. Данные ассигнования будут направлены на строительство переезда через Северное шоссе, дорожную деятельность, укрепление материально-технической базы муниципальных физкультурно-спортивных учреждений и другие направления.

С учётом поправок общие параметры бюджета в 2019 году по доходам и расходам составят 29 млрд рублей. Эти цифры не окончательные. Увеличение стартовых параметров как минимум на 5,0 млрд рублей планируется осуществлять за счет привлечения дополнительных средств на расселение и снос аварийного жилья, капитальный ремонт и строительство автомобильных дорог, обустройство общественных пространств и дворовых территорий, строительство новых образовательных учреждений.

«Принятие бюджета — это залог того, что мы сможем претендовать на эти дополнительные 5 млрд. рублей, — заявила председатель Красноярского городского совета депутатов Наталия Фирюлина. — Для их получения предстоит серьёзная работа и администрации, и городского совета. Прежде всего, средства могут быть направлены на приобретение новых детских садов, на снос ветхого, аварийного жилья. Принятый бюджет позволит решить несколько задач в части комфортной среды: начать благоустройство правобережной набережной, обновить 151 двор, 7 общественных пространств, за которые горожане голосовали 18 марта».

В предстоящем трехлетнем периоде предусматривается строительство и приобретение пяти новых школ и открытие восьми детских садов. В перспективе планируется привлечь средства из вышестоящих бюджетов на строительство и приобретение еще одиннадцати садов. Работа администрацией города в данном направлении уже проводится.

Главой города поставлена задача по проведению масштабной работы по включению города в реализацию национальных проектов и привлечению средств по другим направлениям.

«Бюджет города — это финансовый «навигатор» по развитию Красноярска, в основе которого — интересы красноярцев. «Красной линией» в принятом бюджете проходит реализация национальных проектов и стратегических трендов, которые нам формирует государство в лице президента России, — отметил мэр Сергей Ерёмин. — Бюджет максимально охватывает все сферы, как вопросы текущей жизни, так и вопросы развития. При этом важно, чтобы «весы» расходов и доходов были на одном уровне — и этот баланс также обеспечен. В этом году мы выполнили колоссальное количество работ по благоустройству — теперь важно это качественно содержать. Поэтому бюджет предусматривает увеличение расходов на обслуживание всего того, что есть в городе».