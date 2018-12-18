Анкара, 18 декабря, 2018, 19:16 — ИА Регнум. Гидрографический разведывательный корабль ВМС Британии HMS Echo прошел через пролив Босфор в Чёрное море, сообщает 18 декабря мониторинговый интернет-портал Bosphorus Observer.

Defence Images Гидрографический разведывательный корабль ВМС Британии HMS Echo

Уточняется, что британский военный корабль-шпион с бортовым номером H87 шел с эскортом из катеров береговой охраны Турции.

По мнению портала, возвращение британских ВМС в Чёрное море связано с провокацией ВМС Украины возле Керченского пролива.

Согласно положениям Конвенции Монтрё, британский корабль может оставаться в акватории Чёрного моря на протяжении 21 суток.