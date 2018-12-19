Киев, 19 декабря, 2018, 06:11 — ИА Регнум. Решительное желание США устроить зону эскалации напряженности в Черном и Азовском морях может рассматриваться как основная побудительная причина, заставляющая украинское руководство нагнетать агрессивную риторику в отношении России. Но введение в десяти областях Украины военного положения имеет и внутренние выгоды, которые Петр Порошенко и его команда постараются отжать досуха. Об этих обстоятельствах рассуждает в своей статье автор ИА REGNUM Марьян Сидорив.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Геть

Даже не добившись отмены президентских выборов введением военного положения, Порошенко значительно повысил свои шансы на переизбрание, введя это положение именно в самых скептично настроенных по отношению к нему областях: возможность отменить критику кандидата под предлогом военного положения дорогого стоит. Также и борьба с инакомыслием, грозящим перерасти в нечто большее, требует усиленных мер, которые в условиях военного положения не должны никого удивлять — например, организация альтернативной «православной церкви» и репрессии против УПЦ МП.

Наконец, провал украинской программы приватизации и повышение тарифов для населения также требуют маскировки и отвлечения внимания. Социальное обострение, угрожающее украинскому постмайданному «благолепию», в такой ситуации должно быть исключено превентивно, и здесь суетливая военная активность Порошенко вполне вписывается в заданное ему генеральное направление.

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