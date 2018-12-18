Киев, 18 декабря, 2018, 18:38 — ИА Регнум. В отношении первого заместителя председателя службы внешней разведки Украины Сергея Семочко ведется расследование в связи с информацией о наличии у его родственников с российским гражданством, заявила пресс-секретарь службы безопасности Украины (СБУ) ЕленаГитлянская, сообщает 18 декабря УНИАН.

Сотрудники СБУ

По ее словам, до завершения расследования СБУ не может ничего комментировать относительно Семочко.

Напомним, ранее украинские журналисты обнаружили, что у родственников Семочко есть российское гражданство, а также бизнес в российском Крыму. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудило уголовное дело против Семочко по статье «Незаконное обогащение». Также президент Украины ПетрПорошенко заявил, что по результатам расследования СБУ он будет принимать решение, снимать Семочко с должности или нет.