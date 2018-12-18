Сеул, 18 декабря, 2018, 19:25 — ИА Регнум. Кадровая служба вооруженных сил Южной Кореи составила список критериев, по которым кандидат на военную службу может быть от неё освобожден, сообщает YTN.

(сс) Republic of Korea Armed Forces Армия Южной Кореи

Призывник будет освобожден от военной службы, если доход его семьи, состоящей минимум из 4-х человек, будет менее 1,85 млн вон (~ 109 тыс. руб) в месяц, а суммарная стоимость жилья — менее 68,6 млн вон (~ 4,056 млн руб).

Помимо суммы месячного дохода и стоимости имущества, будет учитываться количество иждивенцев в возрасте до 19 или старше 65 лет.

Армия Южной Кореи делится на призывную и профессиональную. Каждый мужчина должен отслужить в армии от 21 до 24 месяцев. Также существует альтернативная гражданская служба, длительность которой может достигать 3 лет. Призывной возраст — от 18 до 35 лет. Помимо этого у мужчин есть право выбора, когда именно он хотел бы служить.