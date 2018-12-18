Киев, 18 декабря, 2018, 18:21 — ИА Регнум. Экономист, исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко прогнозирует, что сегодня совет директоров Международного валютного фонда примет решение о выделении правительству Украины очередного кредита. Об этом Устенко написал 18 декабря на своей странице в Фейсбуке.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика Украины. Сегодня дадим, завтра заберём

«С высокой долей вероятности можно утверждать, что сегодняшнее решение Международного валютного фонда по Украине будет позитивным… 1. Вопрос с обеспечением финансовой стабильности в стране как минимум на ближайшие полгода абсолютно решен. 2. Благодаря нормальной и адекватной макроэкономической оболочке нового бюджета, на которой так настаивал Гройсман, и несмотря на «ночные торги» депутатов во время голосования, пытавшихся исказить ее, МВФ получил право «помочь». Сегодня оно и будет реализовано. А это означает, что золотовалютные резервы НБУ пополнятся достаточно серьезно и дойдут до уровня около $19−20 млрд. Это больше трехмесячного импорта. Значит, напряжение на рынке начнет резко снижаться», — считает Устенко.

При этом он не верит, что на Украине «на пике политического цикла будут возможны серьезные реформы».

«4. Исходя из пункта 3, в базовом сценарии сотрудничество с МВФ по новой программе, скорее всего, закончится сразу после получения второго транша, где-то на этапе между первым и вторым турами выборов президента», — добавил Устенко.

По его словам, в первом полугодии 2019 года Киев попытается максимально нарастить внешние долги. Устенко также предупредил политический класс Украины о том, что «призрак мирового экономического кризиса уже активно бродит по миру, бросая свой взгляд то на Китай, то на Европу».

«Вряд ли депутаты, озабоченные накалом политических страстей в стране, и Кабинет министров, похвально желающий держать ситуацию в относительно контролируемом русле, пойдут (или смогут пойти, исходя из политической целесообразности) на все те меры, которые прописаны в новом соглашении. Понимая это и понимая те вызовы, которые будут у страны во второй половине 2019 года, будет задействован сценарий «финансового пылесосинга». Попытка «закачать» в страну международный кредитный ресурс в первой половине года. А в идеале — уже и в первом квартале. Логика проста: когда снова произойдет приостановка сотрудничества с МВФ, тогда же «захлопнутся» все остальные «кредитные двери». Финансовой дисбалансировки в турбулентное время между президентскими и парламентскими выборами никто не захочет. А для этого надо действовать моментально и очень быстро», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 декабря состоится заседание совета директоров МВФ, на котором обсудят новую программу сотрудничества с Украиной stand-by, объем которой $3,9 млрд. Программа призвана помочь Украине поддерживать макроэкономическую стабильность в период проведения президентских и парламентских выборов в 2019 году, когда стране предстоят также пиковые выплаты по госдолгу. При этом совет директоров планирует отменить программу расширенного финансирования EFF. Напомним, ранее Национальный банк Украины заявлял, что ожидает получение очередного транша от МВФ до 25 декабря 2018 года в размере от 1,4 до 1,9 млрд долл.